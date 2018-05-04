У передмісті м. Дніпра поліція затримала браконьєра з гранатою. ВІДЕО

До затримання чоловік вже встиг використати 2 гранати РГД-5 для глушіння риби. Кидання другої гранати поліцейські встигли зафіксувати на відео.

Подія сталася на березі р. Кільчень поблизу м. Підгороднє Дніпровського району. Співробітники відділення поліції у річковому порту «Амур-Гавань» під час патрулювання узбережжя почули гучний вибух та виявили поблизу чоловіка на надувному човні. Всередині човна знаходилися сітка та кілька рибин. З кишені штанів 44-річного браконьєра поліцейські вилучили ще одну гранату із запалом. За словами раніше судимого чоловіка, він придбав боєприпаси для глушіння риби. Коли зрозумів, що його затримали, спробував «домовитися» з правоохоронцями. Порушника доставили до відділення поліції.

За незаконне зберігання боєприпасів йому загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області