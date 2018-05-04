У Києві затримано «шлюбного» афериста, який перебуває у міжнародному розшуку. ВІДЕО

У Києві затримано «шлюбного» афериста, який перебуває у міжнародному розшуку. ВІДЕО

16:00 04.05.2018

У родини однієї потерпілої спритник видурив близько 60 тисяч доларів США. Відомо, що у 2013 році на Волині чоловіка уже затримували за шахрайство – і  він відбував покарання у місцях позбавлення волі. На даний час підозрюваний знаходиться під арештом.

"До київських правоохоронців за допомогою звернулася жінка, яка стала жертвою шахрая. За словами потерпілої, в Інтернеті вона познайомилась із молодим чоловіком, який швидко запропонував більш серйозні стосунки та навіть одруження. А невдовзі чоловік увійшов у довіру до її близьких та заволодів їх грошима. Збиток потерпілі оцінили у майже 60 тисяч доларів США", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

Отримавши інформацію про спритника, столичні працівники карного розшуку розпочали комплекс оперативних заходів з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного. Нещодавно на території Києва оперативники затримали підозрюваного у шахрайстві - 32-річного уродженця Молдови.

Поліцейські встановили, що на рахунку афериста вже близько десяти ошуканих жінок та дівчат із Києва та інших областей: чоловік на сайті знайомств розмістив оголошення про пошуки дружини - охочих влаштувати особисте життя знаходилося чимало.

"На побачення кавалер приїжджав на елітних позашляховиках, які брав в оренду на кілька днів. Окрім цього, апартаменти для зустрічей винаймав у престижних будинках та називався впливовою людиною. Коли відносини переходили у спільне проживання, шахрай починав оббирати або ж саму жінку, або її рідних. Для цього пропонував вирішити серйозні питання за гроші", - повідомив оперуповноважений карного розшуку ГУНП у м. Києві Олег Токаренко.

В останньому випадку близьким потерпілої він мав придбати меблі італійського виробництва та новий позашляховик із подальшою реєстрацією цього транспорту. І все це - за цінами, значно нижчими від ринкових. Як тільки шахрай отримав готівку – відразу втік.

Під час розслідування кримінального провадження слідчі зрозуміли, що мають справу із аферистом зі стажем. Кілька років тому на території Волинської області він також ошукував людей: дівчатам пропонував одруження, іншим - вирішити різноманітні проблеми за грошову винагороду. Натомість зникав з грошима потерпілих. Тоді "винахідник" називався високопосадовцем правоохоронних органів, а на зустрічі приїжджав у форменому одязі та демонстрував фіктивне службове посвідчення.

У 2013 році суд визнав його винним у скоєнні низки шахрайств та призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Відсидівши чотири роки, молодик опинився на свободі та знову взявся видурювати гроші у довірливих людей.

"Слідчі продовжують розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною четвертою статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та встановлюють всіх потерпілих від дій зловмисника. Дніпровський районний суд міста Києва обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначив Андрій Крищенко.

Встановлено також, що чоловік офіційно перебуває у міжнародному розшуку кримінальною поліцією Республіки Молдова за скоєння шахрайств у особливо великих розмірах.

Столичні поліцейські звертаються до всіх, хто став потерпілим внаслідок дій шахрая, звертатися до правоохоронців для надання свідчень. Телефони: 102 та (097) 982 69 19.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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