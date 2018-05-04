В Одесі затримано херсонця за жорстокий розбійний напад на водія. ВІДЕО

В Одесі затримано херсонця за жорстокий розбійний напад на водія. ВІДЕО

16:40 04.05.2018

До поліції звернувся одесит, який повідомив, що двоє чоловіків під загрозою ножа та застосувавши фізичне насилля заволоділи його майном.

Прибувши за викликом, правоохоронці встановили обставини події. З’ясувалося, що нападники – жителі Херсонщини, яких потерпілий збирався найняти для проведення ремонтних робіт. Обговорити умови майбутньої роботи чоловіки вирішили на вулиці Балківській. Під час розмови один з правопорушників направив у бік потерпілого ніж та наказав віддати цінні речі. Чоловік спробував чинити опір і тоді отримав удар по голові та знепритомнів.

Отямившись, він виявив відсутність мобільного телефону, портмоне з документами та кредитними картками і ключів від свого автомобіля «VOLKSWAGEN GOLF». Самого транспортного засобу на місці також не виявилося.

Про подію чоловік одразу ж повідомив до поліції.

В дію було введено оперативний план «Перехоплення». Протягом години правоохоронці знайшли викрадений автомобіль: він їхав по проспекту Добровольського. Помітивши патрульних, зловмисники спробували втекти. Одному з них це вдалося: під час переслідування він на ходу вискочив з машини. Зараз поліцейські встановлюють місце його знаходження та вживають заходи по затриманню. Спільник, який керував чужою автівкою, був затриманий. Розуміючи, що уникнути зустрічі з поліцейськими не вдасться, він намагався позбутися викраденого портмоне. Однак речові докази були вилучені, а сам зловмисник - доставлений до Суворовського відділу поліції.

За даним фактом розпочато провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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