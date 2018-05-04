В Одесі затримано херсонця за жорстокий розбійний напад на водія. ВІДЕО

До поліції звернувся одесит, який повідомив, що двоє чоловіків під загрозою ножа та застосувавши фізичне насилля заволоділи його майном.

Прибувши за викликом, правоохоронці встановили обставини події. З’ясувалося, що нападники – жителі Херсонщини, яких потерпілий збирався найняти для проведення ремонтних робіт. Обговорити умови майбутньої роботи чоловіки вирішили на вулиці Балківській. Під час розмови один з правопорушників направив у бік потерпілого ніж та наказав віддати цінні речі. Чоловік спробував чинити опір і тоді отримав удар по голові та знепритомнів.

Отямившись, він виявив відсутність мобільного телефону, портмоне з документами та кредитними картками і ключів від свого автомобіля «VOLKSWAGEN GOLF». Самого транспортного засобу на місці також не виявилося.

Про подію чоловік одразу ж повідомив до поліції.

В дію було введено оперативний план «Перехоплення». Протягом години правоохоронці знайшли викрадений автомобіль: він їхав по проспекту Добровольського. Помітивши патрульних, зловмисники спробували втекти. Одному з них це вдалося: під час переслідування він на ходу вискочив з машини. Зараз поліцейські встановлюють місце його знаходження та вживають заходи по затриманню. Спільник, який керував чужою автівкою, був затриманий. Розуміючи, що уникнути зустрічі з поліцейськими не вдасться, він намагався позбутися викраденого портмоне. Однак речові докази були вилучені, а сам зловмисник - доставлений до Суворовського відділу поліції.

За даним фактом розпочато провадження відразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

