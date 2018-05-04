Стрілянина в міськраді Нікополя: поліція розпочала розслідування. ВІДЕО
Стрілянина в міськраді Нікополя: поліція розпочала розслідування. ВІДЕО
Стрілянина в міськраді Нікополя. Сталося все на засіданні позачергової сесії. Розпустили кулаки активісти від «Правого сектору» та місцевий депутат Олександр Рибаков. Активісти вилили йому на голову пакет кефіру, а депутат у відповідь дістав пістолет і почав стріляти.
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