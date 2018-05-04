З’явилися нові подробиці стрілянини у Києві, де поранили працівника СБУ. ВІДЕО

З’явилися нові подробиці стрілянини у Києві, де поранили працівника СБУ. ВІДЕО

20:20 04.05.2018

На автостоянку у Дарницькому районі Києва з’їхалися правоохоронці та швидка. Тут - на вулиці Вишняківській - сталася бійка, а потім і стрілянина. Поранили співробітника Служби безпеки України. Це сталося близько другої дня. Та вже об одинадцятій вечора ця історія отримала продовження. Наші репортери стали свідками другої дії цієї надзвичайної події. Подробиці у сюжеті.

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