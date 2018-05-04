З’явилися нові подробиці стрілянини у Києві, де поранили працівника СБУ. ВІДЕО
З’явилися нові подробиці стрілянини у Києві, де поранили працівника СБУ. ВІДЕО
На автостоянку у Дарницькому районі Києва з’їхалися правоохоронці та швидка. Тут - на вулиці Вишняківській - сталася бійка, а потім і стрілянина. Поранили співробітника Служби безпеки України. Це сталося близько другої дня. Та вже об одинадцятій вечора ця історія отримала продовження. Наші репортери стали свідками другої дії цієї надзвичайної події. Подробиці у сюжеті.
|
04.05.2018 | 21:45
|
04.05.2018 | 21:15
|
04.05.2018 | 20:50
|
04.05.2018 | 20:20
|
04.05.2018 | 20:10
|
04.05.2018 | 16:40
|
04.05.2018 | 16:00
|
04.05.2018 | 15:00
|
04.05.2018 | 11:20
|
04.05.2018 | 11:00
|
04.05.2018 | 09:41
|
04.05.2018 | 09:20
|
04.05.2018 | 07:00
|
04.05.2018 | 06:45
|
04.05.2018 | 06:30
|
04.05.2018 | 06:15
-
- 1 з 1014
- ››