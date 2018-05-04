Перевозив танк: У Києві сталася моторошна ДТП з потягом. ВІДЕО

У Києві авто влетіло прямо під поїзд, який перевозив танк! Репортери «Магнолії-ТВ» отримали інформацію про автопригоду близько 7 години вечора, одразу ж приїхали на місце аварії.

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