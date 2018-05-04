На Київщині псевдоактивісти вимагали від забудовника 200 000 доларів. ВІДЕО
На Київщині псевдоактивісти вимагали від забудовника 200 000 доларів. ВІДЕО
Громадський активіст. До Революції Гідності це словосполучення звучало доволі рідко. Боротися за свої права із державою мало хто відважувався. Зате після Майдану кількість таких небайдужих людей різко зросла. Суспільство прокинулось. Українці зрозуміли – громада має силу. Силу, яка може бороти корупцію, відстоювати позицію, захищати. Однак, звісно ж, знайшлися і ті, хто цю силу взявся використовувати на свою користь. Так словосполучення «громадський активіст» стало назвою не лише для ідейної людини, а й фактично нової професії. Й нерідко ці показові, замовні мітинги, акції, протести переступають навіть межу закону. Більше у сюжеті.
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