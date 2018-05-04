На Вінниччині переселенці просили, аби влада допомогла їм із житлом. ВІДЕО

Люди вирішили не чекати, поки до них вийдуть чиновники. Тож самі завітали до їхніх кабінетів…

І не лише це в огляді…

У Закарпатській області люди вимагали, аби відремонтували їхні дороги…

На Дніпропетровщині, після пікету перевізники знизили проїзд…