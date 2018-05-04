На Вінниччині переселенці просили, аби влада допомогла їм із житлом. ВІДЕО
На Вінниччині переселенці просили, аби влада допомогла їм із житлом. ВІДЕО
Люди вирішили не чекати, поки до них вийдуть чиновники. Тож самі завітали до їхніх кабінетів…
І не лише це в огляді…
У Закарпатській області люди вимагали, аби відремонтували їхні дороги…
На Дніпропетровщині, після пікету перевізники знизили проїзд…
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