Прихильники Саакашвілі вимагають від СБУ припинити незаконні обшуки. ВІДЕО
Прихильники Саакашвілі вимагають від СБУ припинити незаконні обшуки. ВІДЕО
Мітинг під будівлею Служби безпеки України у центрі Києва. «Судді, куди зникла ваша честь?», «Стоп політичним репресіям», «СБУ, руки геть від Руху нових сил» – такі плакати люди тримали в руках. Учасники акції вимагали припинити обшуки у прихильників Міхеїла Саакашвілі. Називають дії силовиків незаконними. Подробиці у сюжеті.
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