Тернополяни зібрали гроші на мікроавтобус для людей з інвалідністю. ВІДЕО
Тернополяни зібрали гроші на мікроавтобус для людей з інвалідністю. ВІДЕО
У Тернополі небайдужі люди подумали про людей з інвалідністю. Самі назбирали гроші на спеціально облаштований автомобіль для їх перевезення.
Тепер Тернополем курсує таке собі соціальне таксі.
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