Тернополяни зібрали гроші на мікроавтобус для людей з інвалідністю. ВІДЕО

У Тернополі небайдужі люди подумали про людей з інвалідністю. Самі назбирали гроші на спеціально облаштований автомобіль для їх перевезення.

Тепер Тернополем курсує таке собі соціальне таксі.

Не тільки це…також в огляді Надія є дивіться про таке…

У Львові небайдужі допомогли затримати грабіжника

Чернівчани згуртувались, щоб допомогти безпритульним тваринам