Гострі проблеми із житлом, відсутність права голосу та роботи – як живуть переселенці. ВІДЕО
Гострі проблеми із житлом, відсутність права голосу та роботи – як живуть переселенці. ВІДЕО
Як наразі живуть переселенці в Україні? З якими проблемами стикаються найбільше? Чому часто вони позбавлені права і голосу? Відповіді на всі ці питання намагалися знайти у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Результати їхнього дослідження частково вражають, частково показують вже давно назрілі проблеми. Більше у сюжеті.
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