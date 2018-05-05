На Одещині поліцейські затримали двох підозрюваних у вбивстві. ВІДЕО

На Одещині поліцейські затримали двох підозрюваних у вбивстві. ВІДЕО

20:00 05.05.2018

У с. Шабо Білгород-Дністровського району конфлікт між двома групами чоловіків закінчився смертю одного з них. За підозрою у вчиненні цього злочину затримано двох учасників події.

Про подію до чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції повідомили працівники місцевої лікарні. Медики розповіли, що близько восьмої години ранку до медустанови був госпіталізований  24-річний чоловік із проникаючими пораненнями грудної клітини та вогнепальними пораненнями тулуба. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці негайно приступили до проведення першочергових слідчих дій та  встановили, що загиблий був учасником бійки зі стріляниною, яка за годину до цього сталася біля ринку в с. Шабо. Саме там він і отримав смертельні поранення.

Як з’ясувалося, правопорушники, які вчинили даний злочин, з місця події втекли на автомобілі. На їх  пошуки був орієнтований весь особовий склад поліції області. Вже через декілька годин, завдяки злагодженим діям працівників спецпідрозділу поліції КОРД, нацгвардійців та представників СБУ, двоє учасників події були затримані за ст. 208 КПК України.

Зараз їм повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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