СБУ блокувала контрабанду в Україну наркомістких речовин. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України спільно з польськими правоохоронцями та українськими прикордонниками блокували контрабанду в Україну великих партій психотропних речовин із вмістом псевдоефедрину.

Оперативники спецслужби встановили, що наркоділки налагодили регулярні поставки до України з Польщі прекурсорів для виготовлення психотропних речовин амфетамінового ряду. «Сировину» зловмисники продавали підпільним нарколабораторіям у різних регіонах України. Щомісячний обсяг контрабандних поставок становив майже двісті тисяч пігулок, що еквівалентно дванадцяти кілограмам «чистого» псевдоефедрину, вартістю близько шість мільйонів гривень за цінами «чорного ринку».

У ході першого етапу багатоходової операції правоохоронці затримали у пункті пропуску «Ягодин» двох наркокур’єрів. При догляді автомобіля співробітники СБ України виявили приховані під обшивкою салону майже тридцять чотири тисячі пігулок із забороненими до обігу речовинами.

Під час подальших слідчо-оперативних заходів правоохоронці затримали в одному із обласних центрів організатора та учасників наркоугруповання під час отримання чергової партії «товару» та спроб його збуту.

За результатами проведених слідчих дій на території п’яти областей співробітники СБ України вилучили у фігурантів велику кількість «метамфетаміну», сировину та обладнання для його виготовлення, зокрема псевдоефедрин, йод кристалічний, червоний фосфор та незареєстровану вогнепальну зброю.

Наразі слідчими Управління СБУ у Рівненській області шести учасникам угруповання повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 305 та ст. 311 Кримінального кодексу України. Організатору судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі дванадцять мільйонів гривень.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ