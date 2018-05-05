На Миколаївщині СБУ ліквідувала міжнародне угруповання торгівців людьми. ВІДЕО

Співробітники СБ України спільно із поліцією та прикордонниками припинили на Миколаївщині діяльність організованого міжнародного угруповання, яке переправляло українок в країни Європи та Західної Азії для сексуальної експлуатації.

Правоохоронці встановили, що мешканка обласного центру спільно із співмешканцем знаходили дівчат, які перебували у складному матеріальному становищі, і переконували їх зайнятися секс-бізнесом за кордоном. Після успішного «вербування» жінка надсилала анкети українок в один із розважальних центрів у Європі. Власники закладу забезпечували прибуття дівчат та їх «працевлаштування» у клубах європейських та азійських країн.

Наразі задокументовано п’ять фактів переправлення українок за кордон учасниками групи. Правоохоронці встановили, що після прибуття у дівчат забирали документи та обмежували у вільному пересуванні. Значна частина зароблених коштів привласнювалася зловмисниками.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України співробітники СБУ затримали організаторку протиправного бізнесу за місцем проживання під час «контролю» за вильотом до Європи двох українок засобами електронного зв’язку.

Під час обшуків за місцями проживання організаторів та їх особистого транспорту правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, анкетні дані громадян та переписку, яка підтверджує переправлення дівчат за кордон для сексуальної експлуатації.

Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ