Смертельна аварія у Києві. Загинув мотоцикліст. ВІДЕО
Смертельна аварія у Києві. Загинув мотоцикліст. ВІДЕО
За попередньою інформацією, і вантажівка МАН, і мотоцикл рухалися проспектом Перемоги в одному напрямку. В середньому ряду їхала фура, а в крайньому лівому - мотоцикл. Раптом водій тягача взяв ліворуч. І, схоже, на такий маневр мотоцикліст не розраховував, він втратив контроль над байком і зачепив відбійник, а сам злетів з мотоцикла на дорогу!
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