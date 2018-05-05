Двох росіян не пустили до України через георгіївську стрічку. ВІДЕО

Двох росіян не пустили до України через георгіївську стрічку. ВІДЕО

21:30 05.05.2018

Двох росіян не пустили до України через георгіївську стрічку. Молоді чоловік та жінка прибули до аеропорту Бориспіль із Мінська. При собі мали всі необхідні документи, зворотні квитки та достатню кількість грошей для перебування в Україні. Однак на багажі подорожуючих прикордонники помітили заборонену символіку. 

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