Моторошна аварія у Дніпрі: оскаженіла вантажівка знесла автостоянку. ВІДЕО
Моторошна аварія у Дніпрі: оскаженіла вантажівка знесла автостоянку. ВІДЕО
Ранок у Дніпрі розпочався із масштабної автопригоди. Сталося все на вулиці Космічній. Ось на цьому відео чітко видно, як вантажівка на швидкості змела автостоянку біля супермаркету. Машина таранила все на своєму шляху.
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