Утікача-нападника на Найєма оголосять у міжнародний розшук. ВІДЕО
Утікача-нападника на Найєма оголосять у міжнародний розшук. ВІДЕО
Третій день поспіль вся країна обговорює напад на народного депутата Мустафу Найєма. А особливо після того, як в мережі з’явилося відео сутички: в самому серці столиці, недалеко від Хрещатика, п’ятеро чоловіків оточили Найєма, машинами перекрили рух автомобілю нардепа. Після словесної перепалки, почалася штовханина, один зі зловмисників вдарив депутата в обличчя, через деякий час бійка поновилася з більшою силою. Подробиці у сюжеті.
|
05.05.2018 | 22:30
|
05.05.2018 | 21:45
|
05.05.2018 | 21:30
|
05.05.2018 | 20:30
|
05.05.2018 | 20:00
|
05.05.2018 | 19:00
|
05.05.2018 | 18:00
|
04.05.2018 | 23:15
|
04.05.2018 | 22:45
|
04.05.2018 | 22:15
|
04.05.2018 | 21:45
|
04.05.2018 | 21:15
|
04.05.2018 | 20:50
|
04.05.2018 | 20:20
|
04.05.2018 | 20:10
|
04.05.2018 | 16:40
-
- 1 з 1015
- ››