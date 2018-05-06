Верховний Суд визнав неконституційним позбавлення пенсії жінки, яка проживає в ОРДЛО. ВІДЕО
Верховний Суд визнав неконституційним позбавлення пенсії жінки, яка проживає в ОРДЛО. ВІДЕО
Важливе рішення, яке певно що стане вагомим прецедентом. Переселенці, якій відмовили у виплаті пенсії на підставі того, що вона перебуває на непідкотрольній Україні території, поновили виплати. Таке рішення ухвалив Верховний Суд. Пенсія перестала надходити жінці ще з березня минулого року. Тоді Бахмутське об’єднане управління Пенсійного фонду в Донецькій області як причину вказало те, що за даними СБУ, пенсіонерка проживає на території ОРДЛО. У відповідь жінка подала позов до Верховного Суду України, а підставу зупинки виплат назвала такою, що суперечить Конституції. І судді її підтримали. Тепер їй не лише поновили пенсію, а й зобов’язали відповідні служби виплатити заборгованість за всі місяці. Фахівці кажуть – це рішення Верховного Суду знакове, і сподіваються, що після цього розгляд аналогічних справ пришвидшиться.
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