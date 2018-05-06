Одеські поліцейські затримали одразу 13 повій. ВІДЕО
Одеські поліцейські затримали одразу 13 повій. ВІДЕО
В Одесі правоохоронці затримували повій. 13 жінок віком від 20 до 30 років забрали до відділку одеські поліцейські. І кожна з них має власну історію, що її штовхнуло торгувати власним тілом.
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