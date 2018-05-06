У Львові вчительку історії звільнили через пост у Facebook. ВІДЕО
У Львові вчительку історії звільнили через пост у Facebook. ВІДЕО
Депутатка Свободи зі Львова опинилась в центрі скандалу. На сторінці Мар’яни Батюк у Фейсбук з’явився доволі незвичний пост - привітання Адольфа Гітлера з 129-ою річницею з дня народження. Новина швидко поширилась мережею, а слідом не забарилась і реакція. Мар’яну Батюк, яка окрім того, що депутат, працює вчителем історії, звільнили зі школи. Свою невинуватість тепер жінка відстоюватиме у суді.
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