У Києві підірвався на гранаті колишній учасник бойових дій. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Позавчора, близько першої години ночі, до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Кирилівській пролунав вибух.

На виклик виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, екіпажі патрульних, вибухотехніки та лікарі.

Прибувши за вказаною адресою, працівники поліції біля будинку виявили тіло чоловіка із численними пораненнями.

Зі слів 20–річного хлопця, який проходив неподалік, біля будинка він помітив незнайомця, який сидів зігнувшись та тримав щось у руках. Потім пролунав вибух.

З місця правоохоронці вилучили рештки гранати та запал. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває першочергова перевірка.

З місця події працівники поліції вилучили посвідчення учасника бойових дій.

Оперативники переглянули камери відеонагляду, на яких зафіксовано, що до вибуху та після до потерпілого ніхто не підходив.

Встановлено особу потерпілого, це - 36-річний місцевий мешканець. У помешканні чоловіка проведено обшук: у квартирі вилучили гранату Ф-1 та гранатомет. Слідчі дії тривають.

Слідчі кваліфікують подію за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Правоохоронці проводять комплекс слідчих дій для для встановлення всіх обставин події. Основна версія, яку розглядає слідство, - необережне поводження із вибуховим предметом.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві