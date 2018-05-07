У Києві підірвався на гранаті колишній учасник бойових дій. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Києві підірвався на гранаті колишній учасник бойових дій. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

08:00 07.05.2018

Позавчора, близько першої години ночі, до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Кирилівській пролунав вибух.

На виклик виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, екіпажі патрульних, вибухотехніки та лікарі.

Прибувши за вказаною адресою, працівники поліції біля будинку виявили тіло чоловіка із численними пораненнями.

Зі слів 20–річного хлопця, який проходив неподалік, біля будинка він помітив незнайомця, який сидів зігнувшись та тримав щось у руках. Потім пролунав вибух.

З місця правоохоронці вилучили рештки гранати та запал. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває першочергова перевірка.

З місця події працівники поліції вилучили посвідчення учасника бойових дій. 
Оперативники переглянули камери відеонагляду, на яких зафіксовано, що до вибуху та після до потерпілого ніхто не підходив.

Встановлено особу потерпілого, це - 36-річний місцевий мешканець. У помешканні чоловіка проведено обшук: у квартирі вилучили гранату Ф-1 та гранатомет. Слідчі дії тривають.

Слідчі кваліфікують подію за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).  

Правоохоронці проводять комплекс слідчих дій для для встановлення всіх обставин події. Основна версія, яку розглядає слідство, -  необережне поводження із вибуховим предметом.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві підірвався на гранаті колишній учасник бойових дій. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві підірвався на гранаті колишній учасник бойових дій. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
07.05.2018 | 08:00
Верховний Суд визнав неконституційним позбавлення пенсії жінки, яка проживає в ОРДЛО. ВІДЕО
Верховний Суд визнав неконституційним позбавлення пенсії жінки, яка проживає в ОРДЛО. ВІДЕО
06.05.2018 | 22:30
Одеські поліцейські затримали одразу 13 повій. ВІДЕО
Одеські поліцейські затримали одразу 13 повій. ВІДЕО
06.05.2018 | 21:45
На Київщині псевдоактивісти вимагали від забудовника 200 000 доларів. ВІДЕО
На Київщині псевдоактивісти вимагали від забудовника 200 000 доларів. ВІДЕО
06.05.2018 | 21:30
У Львові вчительку історії звільнили через пост у Facebook. ВІДЕО
У Львові вчительку історії звільнили через пост у Facebook. ВІДЕО
06.05.2018 | 20:30
У Києві затримали грабіжника, який під час нападу поранив таксиста. ВІДЕО
У Києві затримали грабіжника, який під час нападу поранив таксиста. ВІДЕО
05.05.2018 | 23:00
Утікача-нападника на Найєма оголосять у міжнародний розшук. ВІДЕО
Утікача-нападника на Найєма оголосять у міжнародний розшук. ВІДЕО
05.05.2018 | 22:30
Моторошна аварія у Дніпрі: оскаженіла вантажівка знесла автостоянку. ВІДЕО
Моторошна аварія у Дніпрі: оскаженіла вантажівка знесла автостоянку. ВІДЕО
05.05.2018 | 21:45
Двох росіян не пустили до України через георгіївську стрічку. ВІДЕО
Двох росіян не пустили до України через георгіївську стрічку. ВІДЕО
05.05.2018 | 21:30
Смертельна аварія у Києві. Загинув мотоцикліст. ВІДЕО
Смертельна аварія у Києві. Загинув мотоцикліст. ВІДЕО
05.05.2018 | 20:30
На Одещині поліцейські затримали двох підозрюваних у вбивстві. ВІДЕО
На Одещині поліцейські затримали двох підозрюваних у вбивстві. ВІДЕО
05.05.2018 | 20:00
На Миколаївщині СБУ ліквідувала міжнародне угруповання торгівців людьми. ВІДЕО
На Миколаївщині СБУ ліквідувала міжнародне угруповання торгівців людьми. ВІДЕО
05.05.2018 | 19:00
СБУ блокувала контрабанду в Україну наркомістких речовин. ВІДЕО
СБУ блокувала контрабанду в Україну наркомістких речовин. ВІДЕО
05.05.2018 | 18:00
Гострі проблеми із житлом, відсутність права голосу та роботи – як живуть переселенці. ВІДЕО
Гострі проблеми із житлом, відсутність права голосу та роботи – як живуть переселенці. ВІДЕО
04.05.2018 | 23:15
Тернополяни зібрали гроші на мікроавтобус для людей з інвалідністю. ВІДЕО
Тернополяни зібрали гроші на мікроавтобус для людей з інвалідністю. ВІДЕО
04.05.2018 | 22:45
Прихильники Саакашвілі вимагають від СБУ припинити незаконні обшуки. ВІДЕО
Прихильники Саакашвілі вимагають від СБУ припинити незаконні обшуки. ВІДЕО
04.05.2018 | 22:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи є для вас святом День Перемоги 9-го травня?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.