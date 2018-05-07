Перекрили колію: У Львівській обл. пасажири знову заблокували рух електричок. ВІДЕО
Перекрили колію: У Львівській обл. пасажири знову заблокували рух електричок. ВІДЕО
Перекрили залізницю! Зрання у місті Пустомити, що на Львівщині обурені пасажири перекрили залізничні колії, бо не змогли сісти в електричку. Невдоволені люди розгнівані тим, що їм не вистачило місця, а все кажуть через те, що «Укрзалізниця» формує потяги приміських поїздів з недостатньою кількістю вагонів. Про це у Facebook написав депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
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