"Радянське" плаття від компанії Adidas обурило Інтернет. ВІДЕО
"Радянське" плаття від компанії Adidas обурило Інтернет. ВІДЕО
Інтернет, в тому числі його український сегмент, вибухнув обуренням! А неабияк розлютило користувачів мережі нове плаття від компанії «Adidas». А все тому, що червона спортивна сукня - з гербом Радянського Союзу та написом СРСР на грудях. Ця колекція, за поясненням адідас, присвячена Чемпіонату світу з футболу, який повинен пройти у 2018 році у Росії. В нашій державі такий крок з боку Аdidas піддали різкій критиці, Німецькій компанії до всього пригадали незаконну діяльність в окупованому Росією Криму. В уряді Литви з огляду на ситуацію зауважили, що в компанії, схоже, працюють хворі "імперською ностальгією". Адже "Адідас" пропагує російську могутність на тлі її агресії проти України і гібридних загроз Європі. Литовці також закликають українців підтримати Флешмоб проти радянської пропаганди. Так в Фейсбуці і твітері активно з’являються осудливі дописи під хештегом #Stopadidas!
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