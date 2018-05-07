"Радянське" плаття від компанії Adidas обурило Інтернет. ВІДЕО

"Радянське" плаття від компанії Adidas обурило Інтернет. ВІДЕО

20:50 07.05.2018

Інтернет, в тому числі його український сегмент, вибухнув обуренням! А неабияк розлютило користувачів мережі нове плаття від компанії «Adidas». А все тому, що червона спортивна сукня - з гербом Радянського Союзу та написом СРСР на грудях. Ця колекція, за поясненням адідас, присвячена Чемпіонату світу з футболу, який повинен пройти у 2018 році у Росії. В нашій державі такий крок з боку Аdidas піддали різкій критиці, Німецькій компанії до всього пригадали незаконну діяльність в окупованому Росією Криму. В уряді Литви з огляду на ситуацію зауважили, що в компанії, схоже, працюють хворі "імперською ностальгією". Адже "Адідас" пропагує російську могутність на тлі її агресії проти України і гібридних загроз Європі. Литовці також закликають українців підтримати Флешмоб проти радянської пропаганди.  Так в Фейсбуці і твітері активно з’являються осудливі дописи під хештегом #Stopadidas!

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