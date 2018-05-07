В Одесі вбили іноземного проповідника-місіонера. ВІДЕО
В Одесі вбили іноземного проповідника-місіонера. ВІДЕО
У Одесі затримали двох нелегалів, які вбили іноземця. Злочинці безжально побили свою жертву, зв’язали її, а потім задушили.
І не лише це «в огляді надзвичайних подій»…
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