В Одесі вбили іноземного проповідника-місіонера. ВІДЕО

У Одесі затримали двох нелегалів, які вбили іноземця. Злочинці безжально побили свою жертву, зв’язали її, а потім задушили.

І не лише це «в огляді надзвичайних подій»…

У Сумській області родину фермерів врятували від вогню…

Люди на продаж: мешканка Миколаївщини продавала в Європу українок для «інтиму»…