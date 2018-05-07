Чиновники Черкаської міськради постануть перед судом за незаконну забудову набережної. ВІДЕО
Чиновники Черкаської міськради постануть перед судом за незаконну забудову набережної. ВІДЕО
Комерційні структури розпочали незаконне будівництво на території прибережної захисної смуги вздовж річки Дніпро у місті Черкаси. Наразі встановлено, що вартість земельних ділянок становить понад 10, 4 мільйони гривень. Незаконному будівництву посприяли посадовці з черкаської міської ради.
Не тільки це…також в огляді «Слуги народу» дивіться про таке…
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