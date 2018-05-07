У Києві зловили серійного шлюбного афериста. ВІДЕО

Такий собі «мужчинчик» виманював тисячі доларів у жінок, з якими знайомився в Інтернеті. Дівчата з головою пірнали у кохання з ним. Довіряли, тому що симпатичний, приїжджав на побачення на елітних авто, ба більше, представлявся правоохоронцем.

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