У Києві зловили серійного шлюбного афериста. ВІДЕО
У Києві зловили серійного шлюбного афериста. ВІДЕО
Такий собі «мужчинчик» виманював тисячі доларів у жінок, з якими знайомився в Інтернеті. Дівчата з головою пірнали у кохання з ним. Довіряли, тому що симпатичний, приїжджав на побачення на елітних авто, ба більше, представлявся правоохоронцем.
І не лише це… Також в огляді «Шахрай.ua»:
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