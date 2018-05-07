Російські війська обстрілювали мікрорайон «Східний» в Маріуполі 2015 року – СБУ. ВІДЕО
Російські війська обстрілювали мікрорайон «Східний» в Маріуполі 2015 року – СБУ. ВІДЕО
Голова Служби безпеки Василь Грицак показав матеріали розслідування, які доводять участь російських військ в обстрілах мікрорайону «Східний» в Маріуполі 24 січня 2015-го року. Понад 120 пострілів по місту здійснили тоді російські військові некерованими реактивними осколково-фугасними снарядами. Тоді загинуло 29 людей та ще 92 отримали поранення.
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