Лобове зіткнення через п’яного водія, драгер зафіксував 2,29 проміле. ВІДЕО
Лобове зіткнення через п’яного водія, драгер зафіксував 2,29 проміле. ВІДЕО
Аварія сталася близько першої години ночі у Святошинському районі Києві. На вулиці Миру автомобіль «Форд» зі своєї смуги руху раптово виїхав на зустрічну – полетів прямісінько на автомобіль «Деу», сталося лобове зіткнення!
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