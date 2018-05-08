Поліція Києва розслідує використання нацистської символіки на концерті. ВІДЕО
Поліція Києва розслідує використання нацистської символіки на концерті. ВІДЕО
Поліція Києва взялася за справу використання нацистської символіки на концерті у столиці. Інформацію щодо публічної демонстрації свастик на масовому заході правоохоронці знайшли в інтернеті.
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