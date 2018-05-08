За день із України видворили двох «злодіїв в законі». ВІДЕО
За день із України видворили двох «злодіїв в законі». ВІДЕО
Злодій у законі – це верхівка криміналітету. Вони як правило самі не йдуть на відкрите правопорушення, лише вказують та контролюють. Тому зловити їх на гарячому не просто. Експерти кажуть, аби змінити ситуацію – слід переписати законодавство, яке б чітко визначало статус злодія в законі та визначало покарання за дії які вчиняють кримінальні авторитети.
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