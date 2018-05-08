У Сумській області родину фермерів врятували від вогню. ВІДЕО
У Сумській області родину фермерів врятували від вогню. ВІДЕО
Родина Миколи Федосійовича проживає на Сумщині. Сім’я вже лаштувалася на нічний відпочинок, як раптом у двері постукали поліцейські. «Вставайте, у вас пожежа!» - сказали вартові порядку. Ці слова настільки приголомшили чоловіка, його дружину та доньку, що в перші хвилини вони не знали, за що хапатись і що робити.
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