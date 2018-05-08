Мешканка Миколаївщини продавала в Європу українок для «інтиму». ВІДЕО
Мешканка Миколаївщини продавала в Європу українок для «інтиму». ВІДЕО
Люди на продаж! Мешканка Миколаївщини продавала в Європу українок для «інтиму». 30-річна жінка, яка власне кажучи і організувала так званий бізнес вербувала малозабезпечених дівчат. Після ж вивозила їх до Чехії та Німеччини задля надання інтимних послуг, отримуючи за це чималі кошти від іноземного покупця за «живий товар».
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