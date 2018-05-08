СБУ попередила провокації російських спецслужб до 9-го травня. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України виявили та попередили спроби російських спецслужб здійснити провокації до 9-го травня, через використання заборонених соціальних мереж.

Оперативники спецслужби виявили двох мешканців Київської та Сумської областей, які адміністрували антиукраїнські спільноти у соцмережі «ВКонтакте». Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники отримали вказівку від російських спецслужб організувати підбір бажаючих за гроші взяти участь у так званому «Марші Безсмертного полку» у різних містах країни.

За інформацією СБ України, напередодні 9-го травня значно активізувалася пропагандистська діяльність представників так званого «Міністерства інформації ДНР». Його працівники розсилають «методички» власникам антиукраїнських спільнот у соцмережах для проведення масової агітації в інтересах Кремля та терористичних організацій «Д/ЛНР».

У рамках реалізації комплексу заходів із протидії російській інформаційній агресії напередодні травневих свят співробітники СБУ заблокували у соцмережах вісім антиукраїнських спільнот, які розповсюджували заклики до участі у провокаційних фейкових акціях в інтересах країни-агресора.

За матеріалами прес-центру СБУ