СБУ попередила провокації російських спецслужб до 9-го травня. ВІДЕО
СБУ попередила провокації російських спецслужб до 9-го травня. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України виявили та попередили спроби російських спецслужб здійснити провокації до 9-го травня, через використання заборонених соціальних мереж.
Оперативники спецслужби виявили двох мешканців Київської та Сумської областей, які адміністрували антиукраїнські спільноти у соцмережі «ВКонтакте». Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники отримали вказівку від російських спецслужб організувати підбір бажаючих за гроші взяти участь у так званому «Марші Безсмертного полку» у різних містах країни.
За інформацією СБ України, напередодні 9-го травня значно активізувалася пропагандистська діяльність представників так званого «Міністерства інформації ДНР». Його працівники розсилають «методички» власникам антиукраїнських спільнот у соцмережах для проведення масової агітації в інтересах Кремля та терористичних організацій «Д/ЛНР».
У рамках реалізації комплексу заходів із протидії російській інформаційній агресії напередодні травневих свят співробітники СБУ заблокували у соцмережах вісім антиукраїнських спільнот, які розповсюджували заклики до участі у провокаційних фейкових акціях в інтересах країни-агресора.
За матеріалами прес-центру СБУ
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