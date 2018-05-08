У ДСНС озвучили причину масового отруєння дітей у Черкасах. ВІДЕО
У ДСНС озвучили причину масового отруєння дітей у Черкасах. ВІДЕО
Після шкільної лінійки у Черкасах можна сміливо писати детектив. Там на дев’яту ранку було призначено урочисте свято. Ніщо не віщувало біди. Аж раптом – десь о дев’ятій п'ятнадцять – діти почали втрачати свідомість. Просто на шкільній лінійці учні падали один за одним. До школи безперервно з’їжджалися карети швидкої. У лікарню забрали 51 дитину та 2 вчителів. Вже ближче до другої дня у ДСНС назвали ймовірну причину отруєння – пари з каналізаційного колектору. Подробиці у сюжеті.
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