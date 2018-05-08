Adidas прибрав зі свого сайту одяг з радянською символікою. ВІДЕО
Adidas прибрав зі свого сайту одяг з радянською символікою. ВІДЕО
Не витримали справедливого тиску! Компанія Adidas, яка потрапила в скандал через радянську символіку, видалила зі свого сайту колекцію спортивного одягу із зображенням герба Радянського Союзу і написами СРСР! Цю колекція, за поясненням компанії, готували до Чемпіонату світу з футболу, який стартує влітку у Росії, натомість наразилися на хвилю обурення з хештегом #Stopadidas в інтернеті. Щодо реакції з України, Голова інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович нагадав представникам компанії в нашій країні про відповідальність за поширення продукції з забороненими символами комуністичного тоталітарного режиму.
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