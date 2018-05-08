Ревнощі довели дівчину до жорстокого злочину. ВІДЕО

Підозрювана у вбивстві повернулася того фатального вечора додому. У хаті побачила неприємну картину – її знайомий хлопець був з іншою. Що було далі слухаємо…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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