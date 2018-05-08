1 000 доларів за нібито нелегальних працівників вимагав посадовець у Львові. ВІДЕО
1 000 доларів за нібито нелегальних працівників вимагав посадовець у Львові. ВІДЕО
У Львові головний інспектор регіонального управління Держпраці махінаціям розгулу не давав. Принаймні, без його відома і гарної винагороди за мовчання. Ба більше – коли зловмисники закінчувалися, він переходив до шантажу і чесних бізнесменів. Більше дивіться у огляді.
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