Увага! У Дніпрі зник 10-ти річний хлопчик. ВІДЕО
Увага! У Дніпрі зник 10-ти річний хлопчик. ВІДЕО
У Дніпрі зник 10-ти річний Мирослав Кущій. 7 травня, близько 15.00 хлопчик пішов з дитячого майданчику додому, але так і не прийшов. Всього тиждень тому батьки Мирослава переїхали жити в будинок дачного товариства Дружба, що по вулиці Прохорова. Тому з сусідів його фото ніхто не впізнає, що ще більше ускладнює пошуки дитини. Та власне і Мирослав місцевість зовсім не знає. У Службі розшуку дітей Всеукраїнської громадської організації Магнолія також долучились до пошуків дитини. Кажуть випадок дуже складний, потрібна допомога кожного.
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