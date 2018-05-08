Конституційний суд відмовив у перерозгляді справи довічника. ВІДЕО
Конституційний суд відмовив у перерозгляді справи довічника. ВІДЕО
Правозахисники вже не один рік переймаються долею довічно засудженого Володимира Панасенка. Кажуть, що він вже майже 10 років провів за ґратами за злочин, який на справді не скоював. Що цікаво, арештант та власне його захисники не вимагають – звільнити чоловіка з під варти, а усього на всього хочуть перерозгляду справи. Та у нашій країні і досі не має такого механізму для довічно засуджених. На цьому наголосили у Конституційному суді. Подробиці у сюжеті.
|
08.05.2018 | 22:45
|
08.05.2018 | 22:15
|
08.05.2018 | 21:45
|
08.05.2018 | 21:15
|
08.05.2018 | 20:50
|
08.05.2018 | 20:40
|
08.05.2018 | 20:10
|
08.05.2018 | 14:22
|
08.05.2018 | 08:20
|
08.05.2018 | 08:00
|
08.05.2018 | 07:40
|
08.05.2018 | 07:20
|
08.05.2018 | 07:00
|
08.05.2018 | 06:45
|
08.05.2018 | 06:32
|
07.05.2018 | 23:15
-
- 1 з 1016
- ››