Арешти, обшуки і допити: правозахисники озвучили нову «кримську» статистику. ВІДЕО
Арешти, обшуки і допити: правозахисники озвучили нову «кримську» статистику. ВІДЕО
39 арештів, 19 обшуків, 40 незаконних допитів, під прицілом здебільшого кримські татари – це далеко не повний зріз тих безчинств, що відбуваються в окупованому Криму. Цифри за неповних 4 місяці 2018 року!
|
08.05.2018 | 23:15
|
08.05.2018 | 22:45
|
08.05.2018 | 22:15
|
08.05.2018 | 21:45
|
08.05.2018 | 21:15
|
08.05.2018 | 20:50
|
08.05.2018 | 20:40
|
08.05.2018 | 20:10
|
08.05.2018 | 14:22
|
08.05.2018 | 08:20
|
08.05.2018 | 08:00
|
08.05.2018 | 07:40
|
08.05.2018 | 07:20
|
08.05.2018 | 07:00
|
08.05.2018 | 06:45
|
08.05.2018 | 06:32
-
- 1 з 1016
- ››