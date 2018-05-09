У Львові СБУ викрила на хабарі посадовця управління Держпраці. ВІДЕО

У Львові СБУ викрила на хабарі посадовця управління Держпраці. ВІДЕО

16:00 09.05.2018

Співробітники Служби безпеки України викрили у Львові на хабарі головного інспектора регіонального управління Держпраці.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від приватного підприємця, який начебто неналежним чином оформив на роботу декількох працівників, тисячу доларів США. За вказану суму інспектор обіцяв скласти «позитивний» висновок акту перевірки. У разі відмови платити «данину» зловмисник погрожував підприємцеві штрафом у понад сто тисяч гривень.

Оперативники спецслужби затримали посадовця у середмісті обласного центру під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття зловмисника проводилася спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ

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