На Харківщині засуджені перевізники величезної партії героїну. ВІДЕО

На Харківщині засуджені перевізники величезної партії героїну. ВІДЕО

23:00 09.05.2018
Прокуратура області відстояла в апеляції вирок суду першої інстанції для двох іноземців, які перевозили та зберігали в меблях героїн на продаж. Суд залишив чоловікам покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як розповів прокурор відділу прокуратури області Володимир Ізотов, у квітні 2017 року Київський районний суд м. Харкова визнав винними громадянина Пакистану (1961 р.н.) та громадянина Іспанії (1978 р.н.) у придбанні, зберіганні, перевезенні наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту (ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України).
 
Однак обвинувачувані не погодилися з таким вироком і звернулися до апеляційного суду. Прокуратура і в апеляційній інстанції відстояла свою позицію.
 
Влітку 2014 року пакистанець прибув до України начебто для налагодження бізнесу з продажу меблів. Перед тим він кораблем з Пакистану відправив вантаж до Одеси. Восени зустрів його у порту та перевіз автомобілем до Харкова.
 
Як з'ясувалося, у внутрішніх перегородках 3-х комодів, які імпортували разом з іншими меблями, було заховано понад 20 кг героїну. Кінцевою зупинкою наркотиків мала стати Італія. Саме для транспортування та супроводу меблів з наркотиками до Мілану і приїхав у Харків другий фігурант справи - громадянин Іспанії.
 
Спочатку зловмисники запланували перевезти в Італію наркотики, що знаходилися в одному з комодів. Знайшли фірму,  що займалася перевезенням різноманітних товарів за кордон. Транспортувати героїн вирішили під виглядом експорту українських меблів. Для цього придбали аналогічний пакистанському - комод одного із вітчизняних меблевих виробників. Зробили у ньому відповідні схованки  з героїном та запакували. Однак відправити не встигли.
 
Наркотики також виявили під час санкціонованих судом обшуків за місцем мешкання фігурантів справи та в орендованому для зберігання меблів складі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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