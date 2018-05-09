Напередодні 9 травня у представників Компартії вилучили заборонену символіку. ВІДЕО
Напередодні 9 травня у представників Компартії вилучили заборонену символіку. ВІДЕО
Напередодні 9 травня, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, СБУ провели низку обшуків у представників Комуністичної партії України. Нагадаємо, де-юре ще у 2015 році компартію розпустили, але де-факто її прихильники мають і досі філії у багатьох регіонах країни, так само збираються, а їхній сайт продовжує повністю функціонувати. Під час обшуків правоохоронці виявили багато чого цікавого. Виявлені речі стали підставою для порушення кримінального провадження за статтями про захоплення державної влади та державної зради.
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