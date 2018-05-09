П’яний водій вантажівки врізався в бетонну опору на проспекті Бандери у Києві. ВІДЕО
П’яний водій вантажівки врізався в бетонну опору на проспекті Бандери у Києві. ВІДЕО
Вантажний автомобіль перекособочився на парапеті посеред дороги, пошкодив знак, влетів в бетонну опору. Причина цієї серйозної нічної аварії у Києві - 2 проміле алкоголю у крові водія!
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