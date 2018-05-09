У Києві не поділили дорогу дві автівки. ВІДЕО
У Києві не поділили дорогу дві автівки. ВІДЕО
Звісно так це чи ні мають з’ясувати фахівці. Саме вони згодом озвучать остаточну причину цієї аварії. Варто додати, що у цій автопригоді усе завершилось без людських травм.
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