СБУ видворила з України спецкорів російських пропагандистських телеканалів. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України встановили, що спеціальні кореспонденти російських «Первого канала» та телеканалу «Россия» командировані до Києва для підготовки тенденційних сюжетів про святкування в Україні «Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні».

Оперативники спецслужби задокументували, що за задумом російських пропагандисток відзняті Валентиною Соловйовою та Ольгою Юр’євою відеоматеріали планувалось використати для дискредитації України перед світовою спільнотою та поширенню дезінформації серед населення.

У рамках комплексу заходів із протидії втручанню країни-агресора у вітчизняний медіа-простір та локалізації загроз в інформаційній сфері, у зв’язку з тим що діяльність російської пропагандистки шкодить національній безпеці України та її суверенітету, територіальній цілісності і конституційному ладу 9 травня 2018 року Соловйову примусово повернуто до РФ, а Юр’єву до Казахстану із забороною в’їзду до нашої країни терміном на три роки.

СБУ нагадує, що згідно з Указом Президента України №133 від 15 травня 2017 року до російських «Першого каналу» та «Россия» застосовані спеціальні обмежувальні заходи щодо діяльності на території нашої держави.

За матеріалами прес-центру СБУ