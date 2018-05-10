У Дніпрі під час пожежі у дерев'яній споруді загинуло троє людей. ВІДЕО
У Дніпрі під час пожежі у дерев'яній споруді загинуло троє людей. ВІДЕО
09 травня о 22:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла за адресою: Амур- Нижньодніпровський район, вулиця Широка, місто Дніпро.
Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці встановили, що осередок пожежі знаходиться в середині одноповерхової занедбаної дерев'яної споруди.
На місці пожежі виявлено останки 3-х невідомих осіб та постраждала 1 особа (госпіталізована в лікарню).
Орієнтовно, в споруді знаходились безхатченки, вогнем знищено деревяні піддони та особисті речі (матраци, одяг) на площі 15м.кв.
Пожежу було локалізовано о 22 год 59 хв та ліквідовано о 23год. 50 хв.
Всього для ліквідації пожежі залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області на чолі з начальником Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області полковником служби ЦЗ Кульбачем А.А.
Дані невідомих осіб та причину пожежі встановлюються правоохоронними органами.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області
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