З 25 поверху у Києві впала дівчина. ВІДЕО

Смертельне падіння. У Києві з 25 поверху у шахту ліфта впала дівчина. Трагедія сталася на проспекті Перемоги в одній недобудованій багатоповерхівці. На місце оперативно з’їхалися рятувальники і медики, втім їхня допомога потерпілій вже не знадобилася. Від отриманих травм 19-річна киянка загинула миттєво. За попередніми даними, дівчина була не сама, разом із своїм хлопцем. Молоді люди, начебто вирішили провести побачення у незвичній обстановці. Втім, романтика переросла у трагедію. В якусь мить дівчина оступилася та впала. В поліції розпочали розслідування за фактом загибелі дівчини. Хлопця допитують. Поки основна версія загибелі - нещасний випадок.