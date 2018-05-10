З 25 поверху у Києві впала дівчина. ВІДЕО

З 25 поверху у Києві впала дівчина. ВІДЕО

19:45 10.05.2018

Смертельне падіння. У Києві з 25 поверху у шахту ліфта впала дівчина. Трагедія сталася на проспекті Перемоги в одній недобудованій багатоповерхівці. На місце оперативно з’їхалися рятувальники і медики, втім їхня допомога потерпілій вже не знадобилася. Від отриманих травм 19-річна киянка загинула миттєво. За попередніми даними, дівчина була не сама, разом із своїм хлопцем. Молоді люди, начебто вирішили провести побачення у незвичній обстановці. Втім, романтика переросла у трагедію. В якусь мить дівчина оступилася та впала.  В поліції розпочали розслідування за фактом загибелі дівчини. Хлопця допитують. Поки основна версія загибелі  - нещасний випадок.

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