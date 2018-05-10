Бійка футбольних ультрас з поліцією: у поліції почали розслідування. ВІДЕО

У Дніпрі під час сутички фанатів київського клубу «Динамо» та донецького «Шахтаря» з правоохоронцями постраждали п’ятеро поліцейських. Гарячі сутички між вболівальниками і поліцією розпочалися доволі неочікувано. Футбольні ультрас спершу проводили свій марш протесту «Проти футболу за паспортами».